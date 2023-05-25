7 دولٍ قد تكون الوجهة الأفضل للعيش والعمل فيها.. إكتشفوها الآن

عند اختيار دولة من أجل العيش والعمل فيها، يجب عليك التنبه إلى ضرورة إنتقاء بلد يتوافق مع اهتماماتك، بالإضافة إلى أهدافك المهنية والتعليمية.



وأعدّ موقع "إينوفايتف زون"، المتخصص في متابعة الأسواق قائمة بأفضل دول للعمل والعيش في العام 2023 للمهاجرين. والمفارقة أن هذه القائمة تضم دولاً من خارج باقة الدول الكبرى الاعتيادية التي تعتبر مقصداً لمن يبحثون عن عمل ومسكن خارج بلادهم.

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فما هي أفضل دول عليك البحث فيها عن عمل ومكان للإقامة هذا العام؟



ماليزيا وأعدّ موقع "إينوفايتف زون"، المتخصص في متابعة الأسواق قائمة بأفضل دول للعمل والعيش في العام 2023 للمهاجرين. والمفارقة أن هذه القائمة تضم دولاً من خارج باقة الدول الكبرى الاعتيادية التي تعتبر مقصداً لمن يبحثون عن عمل ومسكن خارج بلادهم.

العاصمة كوالالمبور، والعملة رينجت ماليزي، وتبلغ تكلفة المعيشة الشهرية في ماليزيا 446 دولاراً. وتعتبر ماليزيا من بين أفضل الدول للعمل والعيش في جنوب شرق آسيا التي تشمل أجزاء من شبه جزيرة الملايو وكذلك جزيرة بورنيو.

وتعد ماليزيا وجهة شهيرة للأشخاص الذين يهاجرون إليها لأنها ليست مغامرة بعيدة فحسب، بل إنها أيضاً بلد جميل به العديد من العجائب الطبيعية لاكتشافها أثناء إقامتهم. هناك العديد من خيارات العمل المتاحة، وأسعار المعيشة معقولة.



إذا قررت العيش في ماليزيا مع أطفالك، فستجد أن مرافق الرعاية الصحية رائعة وأن هناك العديد من المدارس الأجنبية للاختيار من بينها. لأن ماليزيا دولة متقدمة، سيكون الانتقال سلساً نسبياً.



الإكوادور

العاصمة: كيتو، والعملة الدولار الأميركي، تكلفة المعيشة الشهرية في الإكوادور 512 دولاراً بدون احتساب الإيجار.

وتُعتبر الإكوادور وجهة مفضلة للمتقاعدين بسبب انخفاض تكلفة المعيشة، والمناخ اللطيف، والرعاية الطبية المتميزة وهي جذابة للمغتربين. يبلغ متوسط الأجر السنوي في الإكوادور 46.460 دولاراً.



تايوان

عاصمتها تايبيه، عملتها الدولار التايواني الجديد، تكلفة المعيشة الشهرية في تايوان 585 دولاراً.

تايوان هي دولة في شرق آسيا تحدها جمهورية الصين الشعبية إلى الشمال الغربي، واليابان من الشمال الشرقي، والفيليبين من الجنوب.



وتعتبر تايوان مكاناً آمناً للغاية للعيش فيه، وقد تم الاعتراف بها باستمرار على هذا النحو في العديد من مؤشرات الأمان العالمية، بما في ذلك مؤشر "سايف أراوند"، الذي صنف تايوان في المرتبة الـ24 من أصل 160 دولة. احتلت تايوان المرتبة الـ26 من بين 163 دولة في مؤشر السلام العالمي.



فيتنام

العاصمة هانوي، العملة دونغ فيتنامي، تكلفة المعيشة الشهرية في فيتنام بين 500 و1300 دولار شهرياً. وتقع هذه الجمهورية في جنوب شرق آسيا.

وهناك عدة أسباب تجعل فيتنام واحدة من أكبر الدول في آسيا بالنسبة للمغتربين للإقامة. هناك، لديك مناخ استوائي على مدار العام وإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة المعاصرة مقابل أجر ضئيل.



مع هذا، فإن فيتنام خالية في الغالب من الجرائم العنيفة. وبالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، فإن الثقافة والمأكولات المحلية هي أهم الاعتبارات.

كذلك، تلعب التفضيلات المناخية والفروق الثقافية وتكلفة المعيشة دوراً في تحديد أفضل المدن للعيش في فيتنام.



نيوزيلندا

العاصمة ويلينغتون، وعملتها الدولار النيوزيلندي، تكلفة المعيشة الشهرية في نيوزيلندا 957 دولاراً بدون إيجار.

بشكل عام، تعد نيوزيلندا واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، وتعتبر وجهة رائعة للزيارة إذا كنت تريد موقعاً به حد أدنى من الجريمة عند مقارنتها بالمدن الأخرى في جميع أنحاء العالم.



ويتم تصنيف نيوزيلندا بشكل متكرر كأحد أهم الأماكن للعيش على هذا الكوكب. إلا أنه ومع ذلك، فإن جمالها الطبيعي يأتي بتكلفة باهظة، فمتوسط تكلفة المعيشة في نيوزيلندا ليس جذاباً للغاية. وفي الواقع، تنفق أسرة مكونة من أربعة أفراد ما بين 3600 و4800 دولار شهرياً.



البرتغال

العاصمة لشبونة، والعملة المعتمدة هي اليورو، وتبلغ تكلفة المعيشة الشهرية في البرتغال 2207 دولارات.

وهذه الدولة ذات السيادة في أقصى الغرب في أوروبا القارية، تعتبر في تصنيف أفضل الدول في العالم للمهاجرين.

وتقع البرتغال في جنوب غرب أوروبا في شبه الجزيرة الأيبيرية، وهي أيضاً على رأس القائمة عند مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى، حيث إن لشبونة هي مقصد واضح للعديد من المغتربين الذين ينتقلون إلى البرتغال، بشوارعها المرصوفة بالحصى والمباني التاريخية الرائعة.



أستراليا

العاصمة كانبيرا، العملة هي الدولار الأسترالي وتكلفة المعيشة تبلغ 2835 دولاراً شهرياً.

وتعد أستراليا من أفضل الدول للعمل والمعيشة وفقاً للأمم المتحدة، نظراً لتصنيفها لجودة الحياة العالية.

وتعتبر أستراليا أكبر دولة في أوقيانوسيا وسادس أكبر دولة في العالم، في حين أن العاصمة سيدني تشتهر في جميع أنحاء العالم. وعملياً، فإن هذه المدينة هي أكبر وأقدم مدينة في أستراليا، وجمالها الطبيعي وتنوعها الثقافي معروفان جيداً. (العربي الجديد)



