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عربي-دولي

كيف علّقت فرنسا على اختبار إيران لصاروخ باليستي طويل المدى؟

Lebanon 24
25-05-2023 | 07:50
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نددت فرنسا بالاختبار الذي أجرته إيران لصاروخ باليستي طويل المدى، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم 2231 لعام 2015.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "هذه الأنشطة هي الأكثر إثارة للقلق في ضوء التوسع المتواصل للبرنامج النووي الإيراني".
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وكشفت إيران، الخميس، عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 2000 كيلومتر، فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن من مميزات الصاروخ المذكور أنه "مقاوم للحرب الإلكترونية".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه اسم "خيبر" هو أحدث طراز من صواريخ "خرمشهر"، مشيرةً إلى أن مدى الصاروخ يبلغ 2000 كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام، ما يجعله أثقل رأس حربي بين الصواريخ الإيرانية، إذ يمكنه حمل أكثر من طن من الذخائر.
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