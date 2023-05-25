بعد نهاية معركة باخموت.. قائد "فاغنر" يُعلن قراراً مهمّاً ما هو؟

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قال قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية، اليوم الخميس، إن قواته بدأت في الانسحاب من باخموت بشرق أوكرانيا، وتسليم السيطرة إلى الجيش الروسي، بعد أيام من قوله إن قوات فاغنر استولت على المدينة المدمرة.وذكر يفغيني بريغوجين، المليونير مالك فاغنر، في مقطع مصور نُشر على تطبيق "تيليغرام" إن التسليم سيكتمل بحلول الأول من حزيران، فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية. (سكاي نيوز)