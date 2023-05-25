حزب الشعوب الديمقراطية الكردي يؤكد دعمه لكيليتشدار أوغلو

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جدد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، دعمه لمرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو في انتخابات الإعادة بتاريخ 28 أيار الحالي.وقال الحزب في بيان إنه "سيستكمل في 28 الشهر الجاري يوم انتخابات الإعادة، المهمة التي بدأت في 14 الشهر الجاري، من أجل تغيير النظام الحاكم، وجعل أردوغان يخسر"، مشددا على أنه "لا يمكن أن ندعم أردوغان، وسنعمل لتغيير حكمه، حكم الرجل الواحد".ودعا الأكراد إلى "التصويت بكثافة بالانتخابات لتغيير النظام"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون أردوغان خيارا لندعمه، وأن الخيار الآخر هو الذي سندعمه، ومصمّمون على المضي قدما في تغيير النظام".وجدد الحزب التأكيد أن "خيارنا الواضح والمعلن، هو أنه يجب تغيير النظام الحاكم الحالي في تركيا، نظام القصر الرئاسي، ونجدد دعمنا لكمال كيليتشدار أوغلو، وسنواصل العمل من أجل العدالة والحريات والسلام في المجتمع".واعتبر الحزب أن "جعل ملف اللاجئين محورا رئيسياً للحملات الانتخابية، ليس أخلاقيا ولا مقبولا وليس إنسانيا بالنسبة لنا". (روسيا اليوم)