روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والسويد والدنمارك

استدعت روسيا سفراء كل من ألمانيا والسويد والدنمارك للاحتجاج على ما قالت إنه "غياب تام" لنتائج التحقيق في انفجارات خطوط أنابيب "نوردستريم" التي وقعت في أيلول من العام الماضي.



وأدت انفجارات غامضة تحت بحر البلطيق قبالة سواحل السويد والدنمارك في أيلول العام الماضي، إلى تدمير جزء من خطوط أنابيب نوردستريم التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.

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