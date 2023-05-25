أوكرانيا: الجنود الروس يحلون محل وحدات فاغنر في ضواحي باخموت

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أشارت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إلى أن روسيا استبدلت قوات نظامية بوحدات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة في ضواحي باخموت لكن مقاتلي فاغنر ما زالوا داخل المدينة المدمرة.وبدا أن تصريحاتها تؤكد بعضاً على الأقل مما جاء في إعلان يفجيني بريغوجن، مؤسس فاغنر، أن مجموعته بدأت سحب قواتها من باخموت في شرق أوكرانيا وتسليم مواقعها إلى القوات الروسية النظامية.وكتبت ماليار على تطبيق تيليغرام "في ضواحي باخموت، استبدل العدو قوات من الجيش النظامي بوحدات فاغنر. ولا يزال المقاتلو داخل المدينة نفسها".