أوستن: سنُدرّب الطيارين الأوكران على طائرات "إف 16"

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جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية بخصوص أوكرانيا، تأكيد واشنطن على ضرورة تمكين أوكرانيا من الدفاع عن أجوائها، قائلاً: "لا تراجع عن ذلك".وأعلن أن بلاده ستستمر بتدريب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات إف 16.وأضاف أنه سيعمل مع الحلفاء على تكثيف تدريب الوحدات القتالية الأوكرانية.كما كشف أنه سيوفر كل الذخائر الضرورية لمساعدة أوكرانيا في الهجوم المضاد.وأكد الوزير الأميركي مواصلة بلاده تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. (العربية)