"حكومة الوحدة" الليبية تعلن شن ضربات جوية على الساحل الغربي للبلاد

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها شنت ضربات جوية على مناطق غرب البلاد ضد تهريب الوقود والمخدرات والاتجار بالبشر.



وذكر متحدث باسم حكومة الوحدة أن الضربات الجوية بمنطقة الساحل الغربي استهدفت "عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر".

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