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عربي-دولي

بوتين يعرب عن أمله في مناقشة كافة الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
25-05-2023 | 11:00
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في مناقشة كافة الخلافات خلال الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى: "اليوم، في اجتماع ثلاثي، أعتقد أنه يمكننا مناقشة ذلك كله، وآمل أن نتمكن من الاتفاق على ما هو واضح في مجال مصالح التنمية الاقتصادية لكل من أذربيجان وأرمينيا، وللمنطقة بأسرها. على ما يبدو بالنسبة لي سيكون لدينا وقت بصيغة ثلاثية لمناقشة كل الأمور بالتفصيل". (روسيا اليوم)
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