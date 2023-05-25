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شركة أميركية ستبني أول محطة كهروذرية في بولندا

Lebanon 24
25-05-2023 | 11:30
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قالت آنا موسكفا وزيرة المناخ والبيئة في بولندا للصحفيين اليوم الخميس، إن شركة Bechtel الأميركية ستقوم بتنفيذ بناء أول محطة كهروذرية بولندية.

وأضافت الوزيرة: "اليوم، تنضم شركة عالمية أخرى للطاقة النووية إلى المشروع. الحديث هنا عن شركة Bechtel الأمريكية، التي ستعمل كمنفذ للمشروع".
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وأشارت إلى أنه تم توقيع المعاهدة الخاصة بذلك، اليوم في وارسو. (روسيا اليوم)
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