شركة أميركية ستبني أول محطة كهروذرية في بولندا

Advertisement

قالت آنا موسكفا وزيرة المناخ والبيئة في بولندا للصحفيين اليوم الخميس، إن شركة Bechtel الأميركية ستقوم بتنفيذ بناء أول محطة كهروذرية بولندية.وأضافت الوزيرة: "اليوم، تنضم شركة عالمية أخرى للطاقة النووية إلى المشروع. الحديث هنا عن شركة Bechtel الأمريكية، التي ستعمل كمنفذ للمشروع".وأشارت إلى أنه تم توقيع المعاهدة الخاصة بذلك، اليوم في وارسو. (روسيا اليوم)