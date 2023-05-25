Advertisement

عربي-دولي

حريق كبير في أستراليا وانهيار مبنى بشكل كامل.. فيديو يوثّق اللحظات المُخيفة

Lebanon 24
25-05-2023 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1070691-638206363201150356.JPG
Doc-P-1070691-638206363201150356.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكافح أكثر من 100 إطفائي حريقاً كبيراً في وسط سيدني أتى على مبنى من 7 طوابق بشكل كامل اليوم، ويهدد مباني سكنية مجاورة، وفقًا لإدارة الإطفاء.
 
وبعد بذل جهود لمدة ساعتين أوشك عناصر الإطفاء على السيطرة على الحريق الذي اندلع في بناء غير مأهول بالقرب من محطة القطارات المركزية في سيدني.


وانهار حائط الطابق الأخير من المبنى بالقرب من شاحنة متفحمة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته خدمات الطوارئ.


وأفادت خدمات الطوارئ في بيان بأن "أكثر من 100 عنصر إطفاء على متن 20 سيارة أتوا من ثكنات معددة يواصلون عملهم لإخماد الحريق".

 
كما ذكرت إدارة الإطفاء أنّ مبنيين مجاورين كانا شاغرين، تضررا جراء الكارثة، مشيرة الى انها "أخمدت طواقمنا أيضاً بؤراً أصغر من الحريق كانت تهدد بالامتداد إلى مبانٍ مجاورة بينها مبان سكنية".
وتوقعت أن يستمر التعامل الطارئ مع الحريق خلال وقت متأخر من الليل.
 
Advertisement
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2023-05-25
16:34 | 2023-05-25
16:16 | 2023-05-25
16:00 | 2023-05-25
15:58 | 2023-05-25
15:19 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website