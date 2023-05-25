حريق كبير في أستراليا وانهيار مبنى بشكل كامل.. فيديو يوثّق اللحظات المُخيفة

يكافح أكثر من 100 إطفائي حريقاً كبيراً في وسط سيدني أتى على مبنى من 7 طوابق بشكل كامل اليوم، ويهدد مباني سكنية مجاورة، وفقًا لإدارة الإطفاء.

وبعد بذل جهود لمدة ساعتين أوشك عناصر الإطفاء على السيطرة على الحريق الذي اندلع في بناء غير مأهول بالقرب من محطة القطارات المركزية في سيدني.





وانهار حائط الطابق الأخير من المبنى بالقرب من شاحنة متفحمة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشرته خدمات الطوارئ.





وأفادت خدمات الطوارئ في بيان بأن "أكثر من 100 عنصر إطفاء على متن 20 سيارة أتوا من ثكنات معددة يواصلون عملهم لإخماد الحريق".





كما ذكرت إدارة الإطفاء أنّ مبنيين مجاورين كانا شاغرين، تضررا جراء الكارثة، مشيرة الى انها "أخمدت طواقمنا أيضاً بؤراً أصغر من الحريق كانت تهدد بالامتداد إلى مبانٍ مجاورة بينها مبان سكنية".

وتوقعت أن يستمر التعامل الطارئ مع الحريق خلال وقت متأخر من الليل.