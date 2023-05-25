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عربي-دولي

شاب من أصول عربية يثير إعجاب بيل غيتس.. ماذا فعل؟

Lebanon 24
25-05-2023 | 12:44
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أثار الشريك المؤسس لشركة "DeepMind"، مصطفى سليمان، وهي الشركة التي استحوذت عليها "غوغل" قبل 9 أعوام، إعجاب الملياردير بيل غيتس، بعدما أسس شركة ذكاء اصطناعي جديدة قد تهدد وجود كيانات عملاقة حالياً.
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وقال غيتس: "سأصاب بخيبة أمل إذا لم تقدم "مايكروسوفت" مساعد ذكاء اصطناعي رقمي شخصي يستغني من خلاله الأشخاص عن محركات البحث التقليدية، لكنني معجب بعدة شركات ناشئة، بما في ذلك إنفليكشن".
وتعد شركة إنفليكشن "Inflection AI" دليل حي على اقتراح "غيتس"، إذ إنها شركة تقنية ناشئة صغيرة تعمل على إحياء فكرة "غيتس" عن مساعد ذكاء اصطناعي شخصي.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "Inflection"، مصطفى سليمان، وأحد مؤسسي شركة "Deep Mind": "تخيل رفيقك الشخصي في مجال الذكاء الاصطناعي بمهمة واحدة تتمثل في جعلك أكثر سعادة وصحة وإنتاجية، ليس لدينا جميع الإجابات، لكننا نبدأ في تطوير مساعد ذكاء شخصي يعمل من أجلك حقاً. مهمتنا هي مواءمة الذكاء الاصطناعي الخاص بك بأن يتوافق معك ومع اهتماماتك قبل كل شيء. وهذا يعني تصميم الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على التعبير عن نواياك وتنظيم حياتك والتواجد معك عندما تحتاج إليه".
 
 
 
يشار الى ان سليمان، بريطاني من أب سوري كان يعمل سائق تاكسي، وأم بريطانية كانت تعمل ممرضة، وولد في بريطانيا عام 1984.

عربي-دولي

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