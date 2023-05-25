إستهدافٌ في الجو.. طائرات روسية تتصدّى لقاذفات إسراتيجية أميركية فوق البلطيق!

Advertisement

تمكنت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي من صد محاولة قاذفتين استراتيجتين أميركيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتي "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك حدود دولة روسيا.وأوضح المركز أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أميركيتان.وأضاف بيان الوزارة، أن الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأميركيتين، مؤكداً أن المقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.