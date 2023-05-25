Advertisement

عربي-دولي

هل سيحضر الأمير ويليام وزوجته حفل زفاف ولي العهد الأردني؟

Lebanon 24
25-05-2023 | 13:07
A-
A+
Doc-P-1070726-638206423275998431.jpg
Doc-P-1070726-638206423275998431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد العائلة المالكة الأردنية لإقامة احتفالات ضخمة الأسبوع المقبل، بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من خطيبته المهندسة السعودية رجوة آل سيف.
 
وفي الأول من حزيران 2023، سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على المهندسة السعودية رجوة خالد السيف، وسيقام الزفاف الملكي في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.
Advertisement

هذا وشاركت الملكة رانيا بعض الصور المذهلة من حفل الحناء التقليدي الذي أقامته رجوة قبل زفافها، والذي أقيم في مدرب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي يوم الاثنين الماضي.

سيُقام حفل الزفاف في قصر زهران في عمان، وقد أكد بالفعل عدد من أفراد العائلة المالكة حضورهم، لكن هل سيكون أمير وأميرة ويلز من بين الضيوف؟

تشترك العائلة المالكة البريطانية في علاقة وثيقة مع أفراد العائلة المالكة الأردنية، حيث كان الملك عبد الله والملكة رانيا من بين 2300 شخص في وستمنستر أبي يوم 6 أيار لتتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.

الملكة رانيا، التي تزوجت الملك عبد الله عام 1993، تحدثت باعتزاز عن أميرة ويلز بعد أن سافرت إلى المملكة المتحدة في أيلول لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

السيدتان لديهما الكثير من القواسم المشتركة، إذ أن كيت أيضا ستصبح ملكة يوما ما عندما يتولى زوجها العرش، وكلاهما أمهات لديهن شغف برعاية الأطفال.

والأردن يحمل ذكريات خاصة لكيت، حيث انتقلت عائلة ميدلتون إلى البلاد عندما كان عمر الملك المستقبلي عامين فقط، وأصدروا لاحقًا صورة فوتوغرافية من فترة وجودهم في البلاد.

وافتتح ويليام حديثه عن طفولة زوجته في الأردن حيث استضافه ولي العهد الأمير حسين خلال جولة بالشرق الأوسط في عام 2018، وفي حديثه مع الرئيسة التنفيذية لمنظمة "Save the Children"، رانيا المالكي، قال ويليام: "لقد أحبتها هنا، لقد أحبتها حقا..إنها مستاءة للغاية لأنني أتيت إلى هنا بدونها".

وفي عام 2021، كشف قصر كنسينغتون أن ويليام وكيت قد أخذا أولادهما جورج وشارلوت ولويس في عطلة إلى الأردن حيث  نشر الأمير ويليام وزوجته كيت، رفقة أولادهما الثلاثة (الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس) صورة خاصة بالكريسماس التُقطت خلال رحلة لهم إلى الأردن.

كما زارت العائلة المكونة من خمسة أفراد مدينة البتراء القديمة.

ومن المحتمل أن يستمتع ويليام وكيت بعطلة عائلية أخرى في الأردن الأسبوع المقبل لتتزامن مع حفل الزفاف الملكي، خلال النصف الأول من شهر أيار.

ومن بين أولئك الذين أكدوا حضورهم حفل زفاف الأمير حسين ورجوى، ولي العهد  الدنماركي فريدريك وزوجته، وولي العهدة الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد، وولي عهد النرويج هاكون، والأميرة هيساكوا والأميرة تسوغوكو من اليابان.

وسيأتي حفل زفاف ولي العهد الأردني بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواج أخته الصغرى، الأميرة إيمان، التي عقدت قرانها مع  جميل ألكساندر ترميوتس "جيمي" ثيرميوتيس في 12 آذار. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:47 | 2023-05-25
16:34 | 2023-05-25
16:16 | 2023-05-25
16:00 | 2023-05-25
15:58 | 2023-05-25
15:19 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website