هل سيحضر الأمير ويليام وزوجته حفل زفاف ولي العهد الأردني؟

تستعد العائلة المالكة الأردنية لإقامة احتفالات ضخمة الأسبوع المقبل، بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من خطيبته المهندسة السعودية رجوة آل سيف.

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وفي الأول من حزيران 2023، سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على المهندسة السعودية رجوة خالد السيف، وسيقام الزفاف الملكي في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.هذا وشاركت الملكة رانيا بعض الصور المذهلة من حفل الحناء التقليدي الذي أقامته رجوة قبل زفافها، والذي أقيم في مدرب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي يوم الاثنين الماضي.سيُقام حفل الزفاف في قصر زهران في عمان، وقد أكد بالفعل عدد من أفراد العائلة المالكة حضورهم، لكن هل سيكون أمير وأميرة ويلز من بين الضيوف؟تشترك العائلة المالكة البريطانية في علاقة وثيقة مع أفراد العائلة المالكة الأردنية، حيث كان الملك عبد الله والملكة رانيا من بين 2300 شخص في وستمنستر أبي يوم 6 أيار لتتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.الملكة رانيا، التي تزوجت الملك عبد الله عام 1993، تحدثت باعتزاز عن أميرة ويلز بعد أن سافرت إلى المملكة المتحدة في أيلول لحضور جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.السيدتان لديهما الكثير من القواسم المشتركة، إذ أن كيت أيضا ستصبح ملكة يوما ما عندما يتولى زوجها العرش، وكلاهما أمهات لديهن شغف برعاية الأطفال.والأردن يحمل ذكريات خاصة لكيت، حيث انتقلت عائلة ميدلتون إلى البلاد عندما كان عمر الملك المستقبلي عامين فقط، وأصدروا لاحقًا صورة فوتوغرافية من فترة وجودهم في البلاد.وافتتح ويليام حديثه عن طفولة زوجته في الأردن حيث استضافه ولي العهد الأمير حسين خلال جولة بالشرق الأوسط في عام 2018، وفي حديثه مع الرئيسة التنفيذية لمنظمة "Save the Children"، رانيا المالكي، قال ويليام: "لقد أحبتها هنا، لقد أحبتها حقا..إنها مستاءة للغاية لأنني أتيت إلى هنا بدونها".وفي عام 2021، كشف قصر كنسينغتون أن ويليام وكيت قد أخذا أولادهما جورج وشارلوت ولويس في عطلة إلى الأردن حيث نشر الأمير ويليام وزوجته كيت، رفقة أولادهما الثلاثة (الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس) صورة خاصة بالكريسماس التُقطت خلال رحلة لهم إلى الأردن.كما زارت العائلة المكونة من خمسة أفراد مدينة البتراء القديمة.ومن المحتمل أن يستمتع ويليام وكيت بعطلة عائلية أخرى في الأردن الأسبوع المقبل لتتزامن مع حفل الزفاف الملكي، خلال النصف الأول من شهر أيار.ومن بين أولئك الذين أكدوا حضورهم حفل زفاف الأمير حسين ورجوى، ولي العهد الدنماركي فريدريك وزوجته، وولي العهدة الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال من السويد، وولي عهد النرويج هاكون، والأميرة هيساكوا والأميرة تسوغوكو من اليابان.وسيأتي حفل زفاف ولي العهد الأردني بعد أقل من ثلاثة أشهر من زواج أخته الصغرى، الأميرة إيمان، التي عقدت قرانها مع جميل ألكساندر ترميوتس "جيمي" ثيرميوتيس في 12 آذار. (روسيا اليوم)