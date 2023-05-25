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عربي-دولي

بعد الفيديو الزائف.. كيليتشدار أوغلو يرفع شكوى ضد أردوغان

Lebanon 24
25-05-2023 | 13:22
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رفع كمال كيليتشدار أوغلو الذي سينافس رجب طيب أردوغان، الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، شكوى ضد الرئيس التركي، بعد بث مقطع فيديو يربطه بمقاتلي حزب العمال الكردستاني.

ونشر جلال جيليك، محامي حزب الشعب الجمهوري بزعامة كيليتشدار أوغلو، تغريدة على حسابه في تويتر، الأربعاء، قال فيها: "لقد قدمنا شكوى"، موضحا أنه يطالب بمليون ليرة تركية (نحو 50 ألف دولار أميركي)، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
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وكان أردوغان قد بث خلال تجمع كبير في إسطنبول، في السابع من أيار، مقطع فيديو قصير يظهر على حد قوله كيليتشدار أوغلو "يسير يدا بيد مع حزب العمال الكردستاني"، المنظمة التي تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".
 
وفي الفيديو، يدعو مرشح المعارضة للتوجه "معا إلى صناديق الاقتراع" للانتخابات الرئاسية، وعلى الفور يحذو حذوه أحد قادة حزب العمال الكردستاني. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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