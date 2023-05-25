بايدن: "لن يكون هناك تخلف عن سداد" الدين

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها، في الوقت الذي بدأ فيه الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والجمهوريين بشان رفع سقف الدين العام.وقال بايدن: "لن يكون هناك تخلف عن سداد" الديون، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس، "مثمرة".وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، في تعليق له على أزمة الدين في البلاد، "إن الجمهوريين يقودون الولايات المتحدة لطريق خطير".