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بايدن: "لن يكون هناك تخلف عن سداد" الدين

Lebanon 24
25-05-2023 | 14:44
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها، في الوقت الذي بدأ فيه الوقت ينفد للتوصل لاتفاق بين البيت الأبيض والجمهوريين بشان رفع سقف الدين العام.

وقال بايدن: "لن يكون هناك تخلف عن سداد" الديون، مشيرا إلى أن المفاوضات التي يجريها مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، زعيم الغالبية الضئيلة في المجلس، "مثمرة".
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وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، في تعليق له على أزمة الدين في البلاد، "إن الجمهوريين يقودون الولايات المتحدة لطريق خطير".
 
وكتب في تغريده له على "تويتر" إن التخلف عن سداد الديون أو خفض الإنفاق "سيدمر" برامج الصحة والتعليم.

وتابع "يمكن لخمسة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أن يمنعوا تعثرا خطيرا يؤدي إلى انهيار الاقتصاد".

وأضاف: "حان الوقت لهم للتوقيع على العريضة وإنهاء هذا الجنون المصطنع من قبل الجمهوريين". (روسيا اليوم) 
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