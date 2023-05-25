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عربي-دولي

بوتين: روسيا تمرّ بأوقات عصيبة الآن!

Lebanon 24
25-05-2023 | 15:19
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ان روسيا تمر "بأوقات عصيبة" مع استمرار غزوها لأوكرانيا، لكنه قال إن الفخر القومي آخذ في الازدياد.
وأضاف: "نعم، تمر روسيا بأوقات عصيبة الآن"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "تاس"، وتابع: "لم تكن الأمور سهلة على الإطلاق، لكننا ما زلنا نشهد اليوم لحظة فخر مشترك، مع شحذ كبريائنا الوطني".
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واشار بوتين إلى ان روسيا "تسعى جاهدة مهما كان الثمن لتقوية أسس عزيمتنا، وخلق الظروف في الاقتصاد والتصنيع والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل غير المشروط لبلدنا"، مؤكداً أن البلاد أصبحت أكثر اكتفاءً ذاتياً في السنوات الأخيرة، رغم أنه لم يشر إلى العقوبات الدولية كسبب في ذلك.
واعتبر ان "بدون الاكتفاء الذاتي، لا يمكن أن تكون هناك سيادة، ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات: في الفن والعلوم والصناعة، وبالطبع في الجيش".
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