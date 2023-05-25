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عربي-دولي

دعمت اقتصاد تركيا.. إردوغان يعبّر عن امتنانه لدول خليجية

Lebanon 24
25-05-2023 | 16:16
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أشار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، إلى أن "دولا خليجية أرسلت في الآونة الأخيرة تمويلا إلى تركيا، مما ساعد لفترة وجيزة في تخفيف الأعباء عن كاهل البنك المركزي التركي والأسواق".
 
وأكد إردوغان أنه يعتزم الاجتماع مع قادة تلك الدول وتوجيه الشكر لهم، بعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة، الأحد.
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وقال إردوغان لمحطة "سي إن إن تورك": "اقتصادنا ونظامنا المصرفي والمالي قوي جدا. وفي الوقت ذاته، ضخت بعض دول الخليج وغيرها أموالاً في نظامنا. حدث ذلك في الآونة الأخيرة مما خفف العبء عن كاهل البنك المركزي والسوق، حتى ولو لفترة قصيرة".

وأضاف: "بعد انتخابات، الأحد، سترون كيف سيأتي هؤلاء القادة إلى هنا وكيف سأزورهم للتعبير عن امتناني".
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