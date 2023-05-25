الجيش الأميركي يسعى لبناء قاعدة جديدة في الأنبار

كشف مصدر أمني عراقي لوسائل إعلام محلية، أن الجيش الأميركي يسعى لبناء قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار، غرب العراق.

وقال المصدر للقناة، إن "خطة واشنطن هي استكمال أو توسيع قاعدة "عين الأسد" الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في البلاد"، مشيراً إلى أن "الجيش الأميركي اختار منطقة الجزيرة لبناء قواعده العسكرية بسبب ضخامة حقول النفط والغاز فيها".

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وبحسب التقرير، يتطلع المسؤولون الأميركيون إلى توسيع وجودهم العسكري بالعراق، ويحتفظون بقواتهم فيه وشمال شرق سورية بذريعة مكافحة تنظيم "داعش"، رغم أن حضور التنظيم تراجع إلى حد كبير.





