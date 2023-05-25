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عربي-دولي

بوتين توسط رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني: الوضع في كاراباخ يتجه نحو التسوية

Lebanon 24
25-05-2023 | 23:13
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان تتجه نحو التسوية بشكل عام، على الرغم من بعض الصعوبات.

وخلال اجتماع في موسكو، حضره زعيما أرمينيا وأذربيجان، قال بوتين: "على الرغم من كل الصعوبات والمشاكل التي ما زالت قائمة، إلا أن الوضع يتطور نحو تسوية نزاع بناغورني كراباخ".
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن بوتين قوله: "لقد اتفقنا الآن على أنه في المستقبل القريب، في غضون أسبوع، سيجتمع نواب رؤساء الحكومات الروسية والأذربيجانية والأرمينية وسيتم حل القضايا العالقة".

وكان زعيما أرمينيا وأذربيجان قد أعلنا الخميس عن إحراز تقدّم باتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين الخصمين مع بدء المحادثات بينهما في موسكو.

والتقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بشكل منفصل مع الرئيس الروسي قبيل انطلاق المحادثات الثلاثية بمشاركة روسيا في وقت متأخر الخميس.
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