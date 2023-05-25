هجوم بطائرة مسيرة على مدينة روسية.. وفيديوهات توثق ما حصل

ذكرت وسائل إعلام روسية، ان انفجارين دويا، فجر اليوم الجمعة، في مدينة كراسنودار الروسية.



ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر محلية قولها، إن الدفاع الجوي الروسي تم تفعليه في المدينة.

O momento da explosão no centro de Krasnodar pic.twitter.com/pe1gqWzKJe — македонија 🇲🇰🇬🇷🇷🇺🇸🇦 (@CelsoDamas58745) May 26, 2023 Advertisement

ورجحت هذه الوسائل أن يكون سبب الانفجارين هجوما بطائرات مسيرة على المدينة.

ukroshaheds coming down in krasnodar (russia) pic.twitter.com/XNtHFxZmPz — jabuttee - luxurious memes and takes (@jabuttee) May 26, 2023

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت مساء أمس الخميس، التصدي لصاروخ أوكراني في مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.



وحسبما أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، فإن نظام الدفاع الجوي أسقط صاروخا أوكرانيا بالقرب من بلدة موروزوفسك.



ونقلت وسائل إعلام روسية عن غولوبيف قوله عبر "تلغرام": "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيا. قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة"، داعيا السكان إلى الهدوء.(سكاي نيوز)













