Advertisement

عربي-دولي

تجدد القتال في السودان يهدد من خطر انهيار الهدنة الإنسانية

Lebanon 24
25-05-2023 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1070823-638206791712000196.png
Doc-P-1070823-638206791712000196.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تواصلت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس الخميس لتبدد الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم، وتزيد من خطر انهيار الهدنة التي تمتد لأسبوع.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي تراقبه السعودية والولايات المتحدة، بعد معارك استمرت خمسة أسابيع في الخرطوم، واندلاع أعمال عنف في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك منطقة دارفور غرب البلاد.
Advertisement

وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتفاقم الأزمة الإنسانية وإجبار أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

وقالت الخارجية الأميركية، إن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في السودان، رصدت انتهاكات محتملة للاتفاق يوم الأربعاء، تضمنت استخدام المدفعية والطائرات الحربية والمسيرة.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأنه "نشاهد انتهاكات لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن الانتهاكات "تشمل رصدا لاستخدام المدفعية والطائرات الحربية والطائرات المسيرة، وتقارير موثوقة عن ضربات جوية، واستمرار القتال في قلب الخرطوم، واشتباكات في زالنجي"

ومضى يقول إن واشنطن "تواصل اتصالاتها مع الجانبين، وتضغط على الطرفين بشأن الانتهاكات المزعومة".

واختتم حديثه قائلا: "نحتفظ بسلطتنا في فرض العقوبات، ولن نتردد في استخدام هذه السلطة، إذا اقتضى الأمر".

وقال سكان إن اشتباكات بين الجانبين اندلعت الأربعاء في الخرطوم وأم درمان المجاورة ومدينة الأبيض الاستراتيجية إلى الجنوب الغربي.

ووفق توبي هاروارد منسق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن جماعة مسلحة حاصرت مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وأضاف أن الاتصالات السلكية واللاسلكية انقطعت وهاجمت عصابات تجوب المدينة بدراجات نارية مستشفيات ومقرات حكومية ومكاتب منظمات إغاثة وبنوكا ومنازل.

وحدث الشيء نفسه في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث انقطعت الاتصالات بين السكان لعدة أيام بعد مقتل نحو 510 أشخاص.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:56 | 2023-05-26
00:52 | 2023-05-26
00:34 | 2023-05-26
00:30 | 2023-05-26
00:20 | 2023-05-26
00:00 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website