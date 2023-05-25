شاهد.. أمطار غزيرة في الجزائر تسبب فيضانات وإغلاق طرقات

تسبب هطول الأمطار منذ مساء الأربعاء، في فيضانات وسيول في العديد من المدن الجزائرية، مما أدى إلى تضرر مبان وتعطل حركة المرور، وانقطاع للتيار الكهربائي.

وغرقت العديد من الأحياء في ولاية تيبازة الساحلية والمحاذية للجزائر العاصمة، بسبب انجراف الطرقات والسيارات، وتعطلت حركة المرور، بالإضافة إلى تضرر العديد من المباني.

#الجزائر 🇩🇿

مشاهد من الفيضانات والانهيارات.

اللهم لطفك باهلنا في الحزائر وفي كل مكان #التغير_المناخي pic.twitter.com/PDfVtq8R7Y — sara hassan🇱🇧🇱🇧💚💚 (@liban0987) May 25, 2023 Advertisement

كما تعرضت ولاية تبسة في أقصى الشرق الجزائري لخسائر مادية، بسبب تواصل هطول الأمطار.

وتم إيقاف 3 محطات لتحلية مياه البحر عن العمل، بالإضافة إلى عدد من خطوط القطارات بين المدن.

ونصبت وزارة الداخلية، الخميس، خلية مركزية على مستوى الوزارة لمتابعة التقلبات الجوية الأخيرة. وقالت في بيان إن "الخلية ستعنى بمتابعة وتطورات الوضع، وضمان التكفل السريع بمخلفات التقلبات الجوية بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة". (سكاي نيوز)