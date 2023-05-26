روسيا تسقط صاروخا أوكرانيا فوق أراضيها.. شاهدوا الفيديو

أكدت السلطات الروسية، مساء أمس الخميس، التصدي لصاروخ أوكراني في مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.



وحسبما أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، فإن نظام الدفاع الجوي أسقط صاروخا أوكرانيا بالقرب من بلدة موروزوفسك



ونقلت وسائل إعلام روسية عن غولوبيف قوله عبر "تلغرام": "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيا. قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة"، داعيا السكان إلى الهدوء.

Russian air defense activity is reported somewhere near the military airport in Morozovsk, Rostov region. ~ 290km from the front line. pic.twitter.com/D2gMP2XPPQ — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 25, 2023 Advertisement

وكان جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، قد أعلن في وقت سابق أمس الخميس، توقيف "مخربين" أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية.



وذكر الجهاز في بيان أن "مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية حاولت تفجير زهاء 30 خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين" في شمال غرب البلاد في مطلع أيار.



وأضاف: "كانت الأجهزة الاستخبارية الأوكرانية تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى وقف المفاعلات النووية، واضطراب العمل الطبيعي للمحطات النووية، وتأثير مهم على الاقتصاد الروسي وسمعة روسيا".



وأشار الى أن هؤلاء "تمكنوا من تفجير عمود لخط توتر عالٍ، وزرعوا ألغاما عند قواعد 4 أعمدة أخرى لخطوط التوتر العالي تابعة لمحطة لينينغراد النووية" الواقعة على مسافة 30 كيلومتر من مدينة سانت بطرسبرغ.



وكشف أن أجهزة متفجرة زرعت أيضا قرب 7 أعمدة لخطوط التوتر العالي مرتبطة بمحطة كالينين النووية.



وأكد جهاز الأمن الفيدرالي توقيف "مواطنين أوكرانيين هما ألكسندر مايستروك المولود في 1978. وإدوارد أوساتنكو المولود في 1974" لصلتهما بهذه العملية، وهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما.(سكاي نيوز)



