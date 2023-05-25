شملت 17 فرداً.. اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت الحكومة اليابانية أن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا أضافت 17 فرداً و78 منظمة روسية.

وحظرت الحكومة اليابانية طبقا لحزمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ومؤسسة مشاريع الأبحاث المتقدمة وغيرها من المؤسسات.

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كما حظرت قائمة العقوبات الجديدة الصادرات إلى مجمع التصنيع العلمي الروسي "المركز التكنولوجي"، ومعهد البحث العلمي لتحليل النظام التابع لأكاديمية العلوم الروسية وشركة بابيليون الروسية، وهي مورد رئيسي لأنظمة تحديد الهوية البيومترية والباليستية لإنفاذ القانون في عدد من الدول، فضلا عن أنظمة التحكم للصناعات الدفاعية ومراكز البحوث في روسيا.

كذلك شملت حزمة العقوبات اليابانية الجديدة، ممثلين عن قيادة القوات المسلحة الروسية ووزارة الخارجية، كما حظرت توفير خدمات البناء والهندسة لروسيا. (سبوتنيك)