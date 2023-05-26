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عربي-دولي

واشنطن "قلقة" إزاء الإجراءات الصينية ضد شركات أميركية

Lebanon 24
26-05-2023 | 00:20
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أبلغت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال استقبالها في واشنطن، نظيرها الصيني، وانغ وينتاو، بـ"قلقها" إزاء القيود التي فرضتها بكين على شركات أميركية في غمرة توترات دبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن الوزيرين "أجريا مناقشات صريحة وجوهرية حول المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك المناخ العام للتجارة والاستثمار ومجالات التعاون المحتمل بين البلدين".
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وأضاف البيان أن ريموندو "أعربت أيضا عن قلقها إزاء سلسلة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين ضد شركات أميركية تعمل في هذا البلد"، من دون مزيد من التفاصيل.

وفرضت بكين، الأحد، قيودا على شركة "مايكرون" الأميركية العملاقة في مجال أشباه الموصلات، مبررة قرارها بأن رقائق هذه الشركة "تشكل أخطارا أمنية محتملة للشبكة" ويمكن أن تهدد "الأمن القومي للصين".

وتمثل هذه القيود خطوة كبيرة في رد بكين على الضغوط التي تمارسها واشنطن وقد تفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات في المواجهة الجيوسياسية، بحسب ما نقلته فرانس برس عن محللين.

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