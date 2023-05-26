23
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قبيل أيام من الموعد المنتظر.. تعليمات صارمة من الديوان الملكي الاردني
Lebanon 24
26-05-2023
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الجريدة الرسمية الأردنية، التعليمات الصادرة عن الديوان الملكي بشأن زفاف ولي العهد، والتي تمحورت حول علم ولي العهد، بمناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 حزيران المقبل.
Advertisement
وصدرت القرارات الملكية بتعليمات استعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.
وتحظر التعليمات، التي جاءت في 8 مواد، أن يُلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، على أن يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي ليلا ونهارا.
ووفقا للجريدة الرسمية، فإن علم ولي العهد هو العلم الشخصي له، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان "الحسين" متواجدا أو مقيما فيه.
وتنص المادة الخامسة من التعليمات على أن يُنزل علم الحسين عن الديوان الملكي لدى مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.
وتشير المادة السادسة من التعليمات إلى أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد أن يكون في الجهة اليسرى من مكتبه أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين "الحسين" عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.
كما حذرت التعليمات من ألا يخالف العلم الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له، وأن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
13:37 | 2023-05-25
25/05/2023 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
05:00 | 2023-05-25
25/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
09:45 | 2023-05-25
25/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تظهر بفستان "غريب".. وتمنع خاصية التعليقات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تظهر بفستان "غريب".. وتمنع خاصية التعليقات شاهدوا كيف بدت (صور)
08:00 | 2023-05-25
25/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
16:10 | 2023-05-25
25/05/2023 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:27 | 2023-05-26
هجوم روسي "شرس" على كييف.. وأوكرانيا تؤكد إسقاط 10 صواريخ
04:25 | 2023-05-26
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل (صورة)
04:03 | 2023-05-26
بيان أميركي ـ سعودي: تحسن ملحوظ في "احترام" اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان
03:55 | 2023-05-26
بعد فقدانه لعامين.. اسرائيلي يعثر عليه في الاردن
03:45 | 2023-05-26
موجات تسونامي "قاتلة" تهدد الأرض: دراسة جديدة تدق ناقوس الخطر.. هذا ما حذرت منه
03:30 | 2023-05-26
هل جامعة الدول العربية قادرة على دعم كل من زيلينسكي والأسد؟
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
26/05/2023 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
26/05/2023 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
26/05/2023 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact