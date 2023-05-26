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عربي-دولي

قبيل أيام من الموعد المنتظر.. تعليمات صارمة من الديوان الملكي الاردني

Lebanon 24
26-05-2023 | 00:52
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نشرت الجريدة الرسمية الأردنية، التعليمات الصادرة عن الديوان الملكي بشأن زفاف ولي العهد، والتي تمحورت حول علم ولي العهد، بمناسبة موعد عقد قرانه وحفل زفافه على السعودية، رجوة آل سيف، في 1 حزيران المقبل.
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وصدرت القرارات الملكية بتعليمات استعمال علم ولي العهد، الحسين بن عبد الله الثاني، بمقتضى المادتين 4 و5 من قانون الأعلام الأردنية رقم 7 لسنة 2004.

وتحظر التعليمات، التي جاءت في 8 مواد، أن يُلامس طرف علم ولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم، على أن يرفع علم ولي العهد أمام أو فوق مكتب ولي العهد في الديوان الملكي ليلا ونهارا.

ووفقا للجريدة الرسمية، فإن علم ولي العهد هو العلم الشخصي له، ولا يرفع على مكان إلا إذا كان "الحسين" متواجدا أو مقيما فيه.

وتنص المادة الخامسة من التعليمات على أن يُنزل علم الحسين عن الديوان الملكي لدى مغادرته الموقع ويرفع العلم الأردني.

وتشير المادة السادسة من التعليمات إلى أنه يراعى عند رفع علم ولي العهد أن يكون في الجهة اليسرى من مكتبه أو صالة الاستقبال، بحيث يكون العلم الأردني إلى يمين "الحسين" عند جلوسه في مكتبه أو في صالة الاستقبال.

كما حذرت التعليمات من ألا يخالف العلم الشكل والمقاييس والمواصفات والألوان المحددة له، وأن يكون مرتفعا عن الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم.
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