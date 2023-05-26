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عربي-دولي

صورة تشعل مواقع التواصل.. هل فعلاً زار ماسك المغرب؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 00:56
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ضجت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للملياردير الأميركي إيلون ماسك زُعم أنها التُقطت خلال زيارته لمدينة شفشاون الواقعة شمال المغرب والمعروفة بمنازلها المصبوغة بالجير الأزرق.

ويظهر ماسك في الصورة جالساً على حافة في زقاق به منازل ذات جدران مصبوغة باللون الأزرق، وفق فرانس برس.
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كما علّق الناشرون بالقول إن "إيلون ماسك يستمتع بوقته في شفشاون"، فيما أشاد آخرون بتواضع "ثاني أغنى رجل في العالم" وهو جالس أرضاً في أزقة المدينة.

حقيقة الصورة
غير أن هذا الادعاء خطأ فالصورة ليست حقيقية، إنما مولدة بالذكاء الاصطناعي. حيث أن ماسك لم يزر مدينة شفشاون في الأيام الأخيرة.
فالتفتيش عن الصورة عبر محركات البحث يرشد إليها منشورة على حساب في إنستغرام يتابعه أكثر من 112 ألف شخص ومعظم منشوراته عبارة عن صور لمدينة شفشاون.
ويُعرّف صاحب الحساب نفسه على أنه مصمم رقمي يصنع أعماله بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. كذلك نشر صورة أخرى لماسك في مدينة شفشاون وكتب في التعليق المرافق أنها مصممة بالذكاء الاصطناعي. (العربية)
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