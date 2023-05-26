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عربي-دولي

بايدن ومكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون

Lebanon 24
26-05-2023 | 01:45
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قال مسؤول أميركي إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

هذا وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، إنّه تحدّث بإيجاز خلال الأيام الماضية مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول مفاوضات سقف الدين، فيما تتقلص المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد أزمة التخلف عن سداد ديونها.
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ويقلل ترامب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في عام 2024 وسط مجموعة من التحديات القانونية، من تأثير التخلف عن السداد وحثَ المشرعين الجمهوريين على اتخاذ موقف أكثر تشدداً في المحادثات.



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