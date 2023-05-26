هل دخلت معارك أوكرانيا مرحلة "حرب العصابات"؟

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أعلنت أوكرانيا، أمس الخميس، أن هجومها المضاد ضد روسيا بدأ منذ عدة أيام ومستمر، في حين أكدت روسيا تصديها لعمليات تخريبية أوكرانية ونشرت أسلحة نووية تكتيكية في حليفها المجاور دولة بيلاروسيا.وعلى مدار شهر أيار الجاري، تمثل الهجوم الأوكراني المضاد في "حرب عصابات" - وفق تعبير خبراء عسكريين لموقع "سكاي نيوز عربية"، حيث جاء بعدة أشكال بينها هجمات بالمسيرات واندلاع حرائق ومحاولة تفجير محطة طاقة نووية واختراق الحدود.ووفق الخبراء فموسكو تواجه "إحباطا" من "المقاومة غير المتوقعة" من جانب أوكرانيا، معتبرين أن هجومها المضاد بمثابة "مغامرة كبرى" مقابل جاهزية الجيش الروسي.الإعلان الأوكرانيوقال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن الهجوم المضاد بدأ منذ عدة أيام ومستمر، مشيراً إلى ان المعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.ما مؤشرات "حرب العصابات"؟منذ مطلع أيار الجاري، تشهد روسيا عمليات تفجير وتخريب شملت خصوصا إخراج قطارين للشحن عن سكتهما واحتراق خزان للوقود بسبب هجوم بطائرة مسيّرة، فضلا عن استهداف إحدي سفنها بالبحر الأسود.. وهذه أبرز تلك العمليات:قوات أوكرانية تقصف عدة مناطق بمقاطعة دونيتسك بقذائف من عيار 155 ملم و152 لنحو 25 مرة، وفقا لمكتب تمثيل دونيتسك التابع لروسيا.اندلاع حريق في إحدى الشرفات، ليل الأربعاء، بمبنى وزارة الدفاع الروسية على جسر فرونزينسكايا.هجمات بمسيرات في بيلغورود الروسية، ليل الخميس، ألحقت أضرارا بمركبات ومنازل ومبان عامة في المنطقة، بينها أنبوب للغاز، بحسب الحاكم المحلي ياتشيسلاف غلادكوف.محاولة تسلل وهجمات تخريبية في بيلغورود وقصف حوالي 20 قرية بالقذائف ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين، وتصفية 70 مقاتلا، وفقا للكرملين.هجوم أوكراني على السفينة "إيفان خورس" التابعة لأسطول البحر الأسود بزوارق مسيرة في مضيق البوسفور.محاولة تفجير محطات نووية، الخميس، بزرع متفجرات يبلغ وزنها 36.5 كيلوغرام بمحطتي لينينغراد وكالينين.هجوم بطائرة مسيرة، الخميس، على سيفاستوبول وآخر بطائرتين على قوات أسطول البحر الأسود الروسي.إجراءات روسية صارمة بينها نشر أسلحة نوويةوعلى إثر تلك الهجمات ردت موسكو بإجراءات صارمة من بينها تدمير جميع الزوارق التي استهدفت السفينة "إيفان خورس" بمضيق البوسفور، وفقا للدفاع الروسية، إسقاط مسيرة، الثلاثاء الماضي، في بيلغورود. تدمير المعاقل الأوكرانية، صباح أمس الخميس، على محور بيرفومايسكي في دونيتسك.وتعليقا على بدء الهجوم الأوكراني المضاد، قال النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، إن سلطات كييف تحاول بشكل خادع خلق انطباع خاطئ في الغرب حول قدراتها.من جهته، قال الباحث في "مؤسسة جان جوريس" في باريس ديفيد خلفا، إن "هناك إحباط روسي من المقاومة الأوكرانية، حيث اعتبر أن التهديد الذي يواجهه الروس دخولهم في "حرب العصابات".(سكاي نيوز)