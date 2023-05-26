بعدما انفتح أحد أبوابها.. طائرة تهبط بسلام في كوريا الجنوبية

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قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية، بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.وهبطت الطائرة في مطار ديجو بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة، وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب، وإن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالساً بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".