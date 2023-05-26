Advertisement

عربي-دولي

بعدما انفتح أحد أبوابها.. طائرة تهبط بسلام في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
26-05-2023 | 02:36
A-
A+
Doc-P-1070881-638206906693183968.jpg
Doc-P-1070881-638206906693183968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية،  بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.

وهبطت الطائرة في مطار ديجو بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة، وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب، وإن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالساً بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:27 | 2023-05-26
04:25 | 2023-05-26
04:03 | 2023-05-26
03:55 | 2023-05-26
03:45 | 2023-05-26
03:30 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website