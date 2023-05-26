شولتس: اعتزم معاودة التواصل مع بوتين في الوقت المناسب

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، أنه على استعداد لـ"معاودة التواصل" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "في الوقت المناسب"، في ظل انقطاع العلاقات بينهما منذ ديسمبر في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال شولتس في مقابلة نشرتها صحيفة كولنر شتاد أنتسايجر: "تعود مكالمتي الهاتفية الأخيرة (معه) إلى وقت طويل، لكنني أعتزم معاودة التحادث مع بوتين في الوقت المناسب".