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عربي-دولي

حال من الجدل الواسع تعم مصر.. ما اقرته السلطة مرفوض شعبياً؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 03:22
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منذ يومين وحالة من الجدل تعم المصريين بعد أن أقر مجلس النواب مبدئياً تعديلات تشريعية بزيادة بعض الضرائب على بعض السلع المستوردة، واستحداث رسوم مغادرة ودخول للأجانب والمصريين على السواء، بالإضافة إلى رسوم جديدة على المسارح والملاهي!
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إلا أن الرسم الذي أثار الجدل الأكبر كان على الخروج.
ففيما أيد العديد من المصريين هذا التوجه بتعليقات على مواقع التواصل، متسائلين لماذ يقبل المصري أو غيره بدفع ضرائب مدموجة ببطاقات السفر في العديد من البلدان، ويرفضها في مطار القاهرة، فيما اعتبر آخرون أن الأمر غير منطقي.

وكتب بعض المغردين على تويتر: "الناس معندهاش مشكلة تدفع لمطار هيثرو ضريبة ٤٠% من قيمة التذكرة اللى بتوصل لـ ٨ آلاف جنيه بس محروقين قوى على ١٠٠ جنيه فى مطار مصر ...".

كما اعتبر آخرون أن هناك بعض الدول التي تفرض ما يسمى "خروجية" على المغادرين، وألا مشكلة في ذلك.
في المقابل، وجه البعض انتقادات عدة لهذا التوجه البرلماني، معتبرين أن ذلك قد "يطفش الناس" علماً أن الرسوم المفروضة ليست كبيرة (100 جنيه أي ما يعادل 3 دولارات أميركية ونصف).

أما التعليق الأكبر فكان من رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي وصف هذا القرار بالغبي!

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت الأربعاء، على تعديل بعض مواد قانوني ضريبة الدمغة، ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يشمل فرض رسوم جديدة على بعض السلع المستوردة، منها أسماك السالمون والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، والأجهزة الكهربائية وغيرها، بالإضافة إلى فرض رسوم دخول ومغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه.
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