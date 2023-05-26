بعد فقدانه لعامين.. اسرائيلي يعثر عليه في الاردن

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عثر على شاب إسرائيلي مفقود منذ عامين في عمّان، حيث تم لم شمله بأهله على الحدود الأردنية الإسرائيلية، الخميس، حسبما أفادت تقارير إعلامية.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن، شالوم روتبان، 27 عاما، عثر عليه بمستشفى للأمراض النفسية في العاصمة الأردنية، حيث يعاني الشاب من اضطراب ما بعد الصدمة.وبحسب موقع شبكة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إعادة روتبان تمت بمساعدة رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ، والقنصلية في الأردن وقوات الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية.ولم يعرف كيفية مغادرة الشاب لبلاده، لكن صحيفة "هآرتس" ذكرت أن روتبان خرج من إسرائيل منذ حوالي عامين واختفى منذ ذلك الحين.ونقل روتبان إلى مستشفى في عمّان قبل عدة أسابيع بعد العثور عليه وهو يتجول في العاصمة الأردنية. وبعد أن أدرك طاقم المستشفى أن الشاب الإسرائيلي يتحدث بالعبرية، طلبوا من طالب إسرائيلي يتحدث العربية يدرس بالأردن أن يتواصل مع روتبان كتابيا.وقدم روتبان رقم هاتف والدته، وفقا لما أورده موقع "واي نت" الإخباري، وتم الاتصال بأسرته التي لا تعرف إذا ما كان ابنها لا يزال على قيد الحياة من عدمه.وقال شقيقه للقناة 12 المحلية: "لا أستطيع أن أشرح بالكلمات السعادة التي نشعر بها". كما قدم شكره لطالب الطب الإسرائيلي الذي ساعد في التوصل للشاب المفقود.ويعاني روتبان من اضطراب ما بعد الصدمة منذ حرب 2012 بين إسرائيل وحركة حماس الحاكمة لقطاع غزة، عندما رأى صاروخا يصيب مبنى في بلدة كريات ملاخي جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أصدقائه، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ووفقا لعائلته، أدت جولة القتال الجديدة بين إسرائيل وحماس في مايو 2021 إلى ظهور أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى روتبان، ولم يُر أو يُسمع عنه منذ ذلك الحين.