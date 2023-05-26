بيان أميركي ـ سعودي: تحسن ملحوظ في "احترام" اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

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أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان مشترك، اليوم الجمعة، ان السعودية والولايات المتحدة تلاحظان تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان.وأشار البيان إلى ان المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، لفتا إلى تحسن الاحترام لاتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأجل والترتيبات الإنسانية في السودان في 25 أيار ، على الرغم من أنه لوحظ استخدام طائرات عسكرية وإطلاق نيران متفرقة في السودان.وأضاف البيان: تحسن الوضع منذ 24 أيار عندما كشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار عن انتهاكات كبيرة للاتفاقية.في أعقاب الانتهاكات الجسيمة في 24 أيار ، تواصل الوسطاء مع الأطراف، حيث سلطوا الضوء على أن تجدد القتال قد عرّض المدنيين للخطر، وعرقل المساعدات الإنسانية، ومنع استعادة الخدمات الأساسية، مما قوض الأهداف الرئيسية لوقف إطلاق النار.وحذر الأطراف من مزيد من الانتهاكات وناشدوا تحسين احترام وقف إطلاق النار في 25 أيار، بحسب البيان .وحث الوسطاء على المضي قدما في التقدم الإيجابي في 25 أيار للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار قصير المدى والوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان 11 أيار للالتزام بحماية المدنيين في السودان.ودعا البيان الطرفين لوضع احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول والالتزام بالشروط التي اتفقا عليها قبل أيام قليلة فقط.وناشدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.واندلعت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، مما بدد الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم.(سكاي نيوز)