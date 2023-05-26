هجوم روسي "شرس" على كييف.. وأوكرانيا تؤكد إسقاط 10 صواريخ

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أعلن مسؤولون أوكرانيون، اليوم الجمعة، ان كييف أسقطت 10 صواريخ وما يزيد على 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليل على العاصمة كييف ومدينة دنيبرو ومناطق في شرق البلاد.وذكر مكتب الرئيس الأوكراني في بيان أن النيران اندلعت على مشارف مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد بعد ضرب مستودع للنفط مرتين وأن معدات لضخ المنتجات النفطية تضررت.وكثفت روسيا هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا هذا الشهر واستهدفت بالأساس مراكز لوجستية ومنشآت بنية تحتية قبل هجوم أوكراني مضاد متوقع.وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 10 صواريخ تم إطلاقها من بحر قزوين و23 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد وطائرتي استطلاع مسيرتين في هجمات شنتها روسيا خلال الليل.وأضافت أن الهجمات شملت إطلاق 17 صاروخا و31 طائرة مسيرة في الإجمال وبدأت تلك الهجمات حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش)، الخميس، واستمرت حتى الخامسة من صباح الجمعة.وقال مسؤولون إن عددا من الطائرات المسيرة والصواريخ وصلت لأهدافها في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك.وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك على تيليغرام: "كانت ليلة صعبة جدا. الصوت كان مدويا وشن العدو هجوما ضخما على المنطقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. دنيبرو عانت".وأضاف أن عدة منازل وسيارات وشركات خاصة تعرضت لأضرار منها شركة للنقل ومحطة للوقود. وأصيب عامل في محطة الوقود.وقال مسؤولون في كييف إن أضرارا لحقت بسقف مركز للتسوق ومنزل وعدد من السيارات، كما ذكر حاكم منطقة خاركيف أن أضرارا لحقت أيضا بعدد من المنازل والمنشآت الصناعية.وبدأت روسيا اجتياحها الشامل لأوكرانيا قبل 15 شهرا وأطلقت مئات من الهجمات الصاروخية منذ أكتوبر سعيا لتدمير البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة.(سكاي نيوز)