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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن جنوب الخليل (صورة)

Lebanon 24
26-05-2023 | 04:25
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استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب كنيس يهودي داخل مستوطنة جنوب الخليل بالضفة المحتلة.
 
وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، استشهاد الشاب الذي أُصيب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب كنيس يهودي جنوب مدينة الخليل.
 
 
 
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من جانبها، قالت القناة الـ14 العبرية: "تم تحييد فلسطيني عند مدخل كنيس يهودي، بعد تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل".
وكان تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة "تانا عومريم" جنوب مدينة الخليل بعد أنباء عن تسلل مُسلحين للمستوطنة. (القدس)
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