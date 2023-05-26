قلق متبادل بين أميركا والصين بشأن القيود التجارية بين البلدين

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أعربت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ونظيرها الصيني، وانغ وينتاو، عن قلقهما بشأن سياسات حكومتي البلدين عقب "المداهمات الصينية" على شركات استشارية والقيود الأميركية على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات، حسبما ذكرت حكومتا البلدين.وأعلن الجانبان عدم إحراز أي تقدم في الخلافات حول التكنولوجيا والأمن، لكنهما قالا إن ريموندو ووانغ وعدا بتعزيز التبادلات بشأن القضايا التجارية.تعرضت شركات من كلا الجانبين لضغوط ضوابط رسمية أكثر صرامة على التجارة في أشباه الموصلات وغيرها من الأنشطة لأسباب أمنية. العلاقات السياسية بين الحكومتين في أدنى مستوياتها منذ عقود في أعقاب الخلافات حول التكنولوجيا والأمن.قال مكتبها في بيان إن رايموندو "أثارت مخاوف" بشأن الإجراءات الصينية ضد الشركات الأميركية في الصين. وأضافت أنهما ناقشا أيضا بيئة التجارة والاستثمار و"مجالات التعاون المحتمل" لكنها لم تذكر تفاصيل.من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية إن وانغ "أعرب عن مخاوف رئيسية" بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه أشباه الموصلات والصادرات والتجارة. ولم تذكر تفاصيل.واتهم الزعيم الصيني شي جين بينغ في آذار واشنطن بمحاولة كبح التنمية في الصين بعد أن منعت الحكومة الأميركية الوصول إلى التكنولوجيا لتصنيع رقائق المعالجات المتقدمة، مما أعاق جهود الحزب الشيوعي الحاكم لتطوير منتجي أشباه الموصلات الخاص به للهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة الأخرى. (العربية)