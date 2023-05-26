مدفيديف : المفاوضات مع "المهرج" زيلينسكي مستحيلة

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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأنه طالما ظل نظام كييف وفلاديمير زيلينسكي في كييف، فلا تزال المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة.وقال مدفيديف للصحفيين، أثناء زيارته إلى فيتنام: "طالما أن هناك نظام كييف والمهرج زيلينسكي، فإن المفاوضات مستحيلة".وأضاف: "عاجلا أم آجلا سيكون من الضروري التفاوض. كل شيء ينتهي دائما بالمفاوضات، إنه أمر حتمي، لكن طالما أن هؤلاء الناس يحكمون أوكرانيا، فإن الوضع من حيث المفاوضات لن يتغير بالنسبة لروسيا".وفي تعليقه على خطط السلام المقترحة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، أشار مدفيديف إلى "أنه من الضروري دراستها كلها". (روسيا اليوم)