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صرح قائد قوات الدفاع ضد التهديدات الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إيغور كيريلوف بأن أوكرانيا جمعت سلالات فيروس إنفلونزا الطيور التي يمكنها التغلب على الحاجز بين الأنواع، بما في ذلك سلالة H5N8 التي تبلغ نسبة فتكها إلى 40%، وكان العميل الذي طلب ذلك هو "البنتاغون".وأشار كيريلوف إلى أنه إزاء هذه الخلفية، فإن تزايد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في روسيا والدول الأوروبية يثير القلق، وتابع أنه منذ بداية العام، تم تسجيل 32 حالة لتفشي إنفلونزا الطيور في روسيا، ووفرضت مدينة موسكو الحجر الصحي منذ 17 أيار.وتابع أن الأضرار التي لحقت بالزراعة جراء هذا المرض على مدى 3 سنوات تجاوزت 125 مليون دولار. (روسيا اليوم)