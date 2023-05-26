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عربي-دولي

​إلغاء عشرات الرحلات في بريطانيا... ما الذي يجري هناك؟

Lebanon 24
26-05-2023 | 08:30
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ألغت الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات اليوم الجمعة بسبب مشاكل في أجهزة الكمبيوتر، وهو ما أدى لتعطل خطط آلاف المسافرين في بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.

وكانت معظم الـ42 رحلة المتضررة متوجهة في مسارات قصيرة المدى من وإلى مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.
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كما تأخرت رحلات أخرى، حيث لم يتمكن بعض المسافرين من تسجيل الدخول عبر الانترنت.

وقالت الخطوط الجوية عبر موقعها الإلكتروني: "نحن على دراية بمشكلة فنية نعمل بجدية على حلها". (روسيا اليوم)
 
 
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