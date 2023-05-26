بوساطة دولة عربيّة... تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا بينهم أسد الله أسدي

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بعد توقيع اتفاقية بين بلجيكا وإيران بخصوص تبادل المحكومين، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية اليوم الجمعة، نجاح اتفاق لتبادل سجناء بين البلدين تحت وساطتها.وقالت في بيان اليوم الجمعة، إن المفرج عنهم نقلوا من طهران وبروكسل إلى مسقط تمهيدا لعملية التبادل، مضيفة أن العملية جاءت بعد التماس من الحكومتين الإيرانية والبلجيكية برغبة في المساعدة من أجل تسوية قضية الرعايا المُتحفظ عليهم في البلدين.وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في بيان أنه تم الإفراج عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل.أما من الجانب الإيراني فأعلن التلفزيون الرسمي أنه سيتم إطلاق سراح الدبلوماسي المحكوم في بلجيكا أسد الله أسدي. (العربية)