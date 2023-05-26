Advertisement

عربي-دولي

بنايات كبيرة اهتزّت... زلزال عنيف ضرب اليابان وهذه قوّته

Lebanon 24
26-05-2023 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1071002-638207077459941894.jpg
Doc-P-1071002-638207077459941894.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر قبالة سواحل طوكيو، اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.

وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية، فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات. (سكاي نيوز)
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-05-26
11:41 | 2023-05-26
11:38 | 2023-05-26
11:30 | 2023-05-26
11:23 | 2023-05-26
11:09 | 2023-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website