بنايات كبيرة اهتزّت... زلزال عنيف ضرب اليابان وهذه قوّته

وقع زلزال بقوة 6.2 على مقياس ريختر قبالة سواحل طوكيو، اليوم الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية مستبعدة خطر حدوث تسونامي.



وحدث الزلزال الذي يقع مركزه على عمق 50 كيلومترا، في مياه المحيط الهادئ قبالة منطقة تشيبا اليابانية، فهزّ بنايات كبيرة في العاصمة وأدى إلى وقف خدمات القطارات. (سكاي نيوز)

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