المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرض خطته لمحطة زابوريجيا في الأمم المتحدة

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يقدّم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي اقتراحا للأمم المتحدة الثلاثاء، يهدف إلى حماية محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا التي يحتلها الجيش الروسي، على أمل التوصل إلى اتفاق قبل هجوم مضاد محتمل لكييف.وذكر بيان للوكالة أرسل إلى وكالة" فرانس برس" أن "غروسي يخطط لإطلاع مجلس الأمن الدولي على وضع السلامة النووية" في زابوريجيا "خلال اجتماع يعقد في 30 أياربرئاسة سويسرا". (العربية)