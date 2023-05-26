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الأمن الروسي يحبط محاولة تفجير إرهابية في إقليم كراسنودار

Lebanon 24
26-05-2023 | 11:30
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اعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسي شخصا مؤيدا للنازية الأوكرانية الجديدة، حاول تنفيذ هجوم إرهابي في مقر حكومي في مدينة غلينجيك بإقليم كراسنودار.

وبحسب بيان هيئة الأمن الفدرالي الروسي، "أحبط الأمن الفيدرالي مخططا إرهابيا في بلدية غلينجيك، إقليم كراسنودار. وتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1981، من أنصار النازية الجديدة الأوكرانية، خطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد المقرات الحكومية في المنطقة".
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ولفت البيان إلى أنه تم العثور على متفجرات مجهزة للاستخدام مخبأة، كما تم العثور في مكان إقامة الشخص الذي تم اعتقاله على مكونات ومعدات لتصنيع المتفجرات وتعليمات لتصنيع العبوات الناسفة مصدرها شبكات الإنترنت الخاصة بالتشكيلات النازية الأوكرانية.

وتم رفع دعوى جنائية بموجب مادة في القانون الجنائي(التحضير لهجوم إرهابي). (روسيا اليوم)                 

المصدر: روسيا اليوم
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