غضب عارم... ما قصة لعبة "دعس" اللاجئين السوريين

حذف متجر "غوغل بلاي" لعبة إلكترونية، طورها مبرمجون أتراك، تدعو لطرد وقتل اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك بعد أن أثارت اللعبة انتقادات اللاجئين أنفسهم والصحافة السورية.



وحملت اللعبة، قبل حذفها، اسم "Zafer Tourism"، وقام 5 ألاف شخص بتحميلها. وحصلت على تقييم 3.9 على المتجر نفسه.



ويُذكِّر اسم اللعبة "Zafer Tourism" بحملة سابقة، تحمل نفس الاسم، أطلقها حزب "الظَّفَر" (النصر) التركي اليميني المتطرف، في يناير الماضي تدعو لطر اللاجئين.



لكن مطوري اللعبة نفوا أية علاقة لهم بالحزب أو زعيمه أوميت أوزداغ.



وفي أسفل صفحة اللعبة على غوغل بلاي، كُتبت عبارة: "احم حدودك. لا تدعهم يمرون. ركز على الهدف وانطلق. اترك الباقي للشاحنات"، كما كتب أيضا على الصور المرفقة: "قبل أن يعبر اللاجئون الحدود، ادعسهم بالشاحنات واقذفهم".



وأبلغ سوريون عن اللعبة المسيئة لدى متجر غوغل.



ويوم الأربعاء، كتب الصحافي السوري حسام حمود في تغريدة له على تويتر: "لعبة جديدة للهاتف على غوغل بلاي، تم تطويرها علي يد مبرمجين أتراك، تشجع على قتل اللاجئين في تركيا"، ليرد حساب "غوغل بلاي" على تويتر على الصحافي السوري، قائلا: "هذا لا يبدو جيدا يا حسام. نأخذ هذه التقارير على محمل الجد ونقدر تواصلك معنا. رجاء إرسال ملاحظاتك حتى يتمكن فريقنا من التحقيق فيها".



وفي اليوم التالي، تم حذف اللعبة من متجر غوغل.



وانتقدت مواقع سورية اللعبة الإلكترونية التي يقوم فيها "اللاعب" باستخدام منجنيق يرمي اللاجئين تجاه شاحنات، للعودة بهم إلى الحدود. وكانت اللعبة موجودة على متجر غوغل منذ سبتمبر العام الماضي دون أن تثير الانتباه.



ووصف السوريون اللعبة في تقييماتهم على متجر غوغل بالعنصرية. وكتب أحدهم "هذا عار عليكم".

A new mobile game on @GooglePlay which was developed by Turkish programmers encourages the killing of refugees in Turkey.

Link of the game for reporting:

Zafer tourism.https://t.co/rMQ0bN0X9h pic.twitter.com/pnhA78XeGw — Hussam Hammoud | حسام (@HussamHamoud) May 23, 2023 Advertisement



وتتزايد مخاوف اللاجئين السوريين مع اقتراب موعد الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية بعد يومين، خصوصا مع قيام مرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو بنشر إعلانات انتخابية مكثفة في الشوارع كُتب عليها: "السوريون سيرحلون.. اتخذ القرار".



وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أحزاب المعارضة التركية إعلانات ضد اللاجئين السوريين، إلا أنها صدرت هذه المرة من زعيم ثاني أكبر أحزاب البلاد ومرشح المعارضة الرئيسي للانتخابات، كما خصت السوريين دون غيرهم، ما زاد المخاوف من مرحلة قادمة قد تتضمن أعمالا عدائية بسبب التحريض السياسي المباشر ضد السوريين.



وكان كليجدار أوغلو تعهد بطرد 10 ملايين لاجئ، في حين زعم رئيس حزب الظفر المتطرف أوميت أوزداغ أن عدد اللاجئين في تركيا 13 مليونا، قبل أن يرد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالقول إن عدد السوريين في تركيا لا يتجاوز 3 ملايين و381 ألفا.



وقال الناشط في حقوق اللاجئين أحمد قطيع لموقع "ارفع صوتك"، معلقا على اللعبة والأجواء المشحونة التي يعيشها السوريون في تركيا هذه الأيام: "سواء كانت اللعبة التي تروج لقتل اللاجئين السوريين أو الخطابات السياسية والإعلامية التي لم تتوقف وزادت من حدتها تجاه السوريين، فإن أسباب ذلك يعود لثلاث نقاط: أولها عدم وجود قانون واضح في القانون الجزائي التركي ينص على محاسبة الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، رغم أن هناك مادة في القانون تحاسب وتجرم العنصرية، لكن لا يوجد فيها مواد واضحة تمنع السياسيين ووسائل الإعلام من تبني هذا الخطاب. ولهذا فإن تركيا بحاجة لسن قوانين واضحة كما في الاتحاد الأوروبي لمنع الممارسات العنصرية".



"أما النقطة الثانية، يضيف الناشط السوري، فهي الإفلاس السياسي لأولئك الذين يتبنون خطابا معاداة اللاجئين السوريين. في حين تتمثل النقطة الثالثة في صمت الجهات السورية التي تدعي تمثيل السوريين في تركيا منذ البداية عن خطاب المعارضة الذي يتهم السوريين بمعلومات زائفة كحصولهم على الأموال والسكن ودخولهم الجامعات بدون عناء وغير ذلك، وعدم معالجة المسألة أيضا من قبل الجهات الحكومية التركية عن تلك الممارسات أيضا".



ورفع مرشح المعارضة كيلجدار أوغلو من حدة خطابه المعادي للاجئين بعد انتهاء الجولة الأولى، سواء عبر إعلانات على الطرق الرئيسية أو على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقبل يومين من جولة الإعادة، أعلن رئيس حزب "الظفر" أوميت أوزداغ أنه سيدعم مرشح المعارضة أوغلو، قائلا: "إن مشاكل تركيا هي الـ13 مليون لاجئ الذين يعيشون في تركيا. لا يمكن أن نفكر في رفاه الشعب التركي بينما نوفر البيوت والأموال والدعم للاجئين". على حد قوله.(الحرة) وتتزايد مخاوف اللاجئين السوريين مع اقتراب موعد الجولة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية بعد يومين، خصوصا مع قيام مرشح المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو بنشر إعلانات انتخابية مكثفة في الشوارع كُتب عليها: "السوريون سيرحلون.. اتخذ القرار".وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها أحزاب المعارضة التركية إعلانات ضد اللاجئين السوريين، إلا أنها صدرت هذه المرة من زعيم ثاني أكبر أحزاب البلاد ومرشح المعارضة الرئيسي للانتخابات، كما خصت السوريين دون غيرهم، ما زاد المخاوف من مرحلة قادمة قد تتضمن أعمالا عدائية بسبب التحريض السياسي المباشر ضد السوريين.وكان كليجدار أوغلو تعهد بطرد 10 ملايين لاجئ، في حين زعم رئيس حزب الظفر المتطرف أوميت أوزداغ أن عدد اللاجئين في تركيا 13 مليونا، قبل أن يرد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بالقول إن عدد السوريين في تركيا لا يتجاوز 3 ملايين و381 ألفا.وقال الناشط في حقوق اللاجئين أحمد قطيع لموقع "ارفع صوتك"، معلقا على اللعبة والأجواء المشحونة التي يعيشها السوريون في تركيا هذه الأيام: "سواء كانت اللعبة التي تروج لقتل اللاجئين السوريين أو الخطابات السياسية والإعلامية التي لم تتوقف وزادت من حدتها تجاه السوريين، فإن أسباب ذلك يعود لثلاث نقاط: أولها عدم وجود قانون واضح في القانون الجزائي التركي ينص على محاسبة الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال، رغم أن هناك مادة في القانون تحاسب وتجرم العنصرية، لكن لا يوجد فيها مواد واضحة تمنع السياسيين ووسائل الإعلام من تبني هذا الخطاب. ولهذا فإن تركيا بحاجة لسن قوانين واضحة كما في الاتحاد الأوروبي لمنع الممارسات العنصرية"."أما النقطة الثانية، يضيف الناشط السوري، فهي الإفلاس السياسي لأولئك الذين يتبنون خطابا معاداة اللاجئين السوريين. في حين تتمثل النقطة الثالثة في صمت الجهات السورية التي تدعي تمثيل السوريين في تركيا منذ البداية عن خطاب المعارضة الذي يتهم السوريين بمعلومات زائفة كحصولهم على الأموال والسكن ودخولهم الجامعات بدون عناء وغير ذلك، وعدم معالجة المسألة أيضا من قبل الجهات الحكومية التركية عن تلك الممارسات أيضا".ورفع مرشح المعارضة كيلجدار أوغلو من حدة خطابه المعادي للاجئين بعد انتهاء الجولة الأولى، سواء عبر إعلانات على الطرق الرئيسية أو على وسائل التواصل الاجتماعي.وقبل يومين من جولة الإعادة، أعلن رئيس حزب "الظفر" أوميت أوزداغ أنه سيدعم مرشح المعارضة أوغلو، قائلا: "إن مشاكل تركيا هي الـ13 مليون لاجئ الذين يعيشون في تركيا. لا يمكن أن نفكر في رفاه الشعب التركي بينما نوفر البيوت والأموال والدعم للاجئين". على حد قوله.(الحرة)