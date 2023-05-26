مخاوف حول صحة البابا.. الفاتيكان يلغي مواعيده ويعلن عدم استقبال الجمهور

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس (86 عاما) ألغى مواعيده صباح اليوم الجمعة بسبب إصابته بحمى، وسط مخاوف على صحة الحبر الأعظم.



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ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين من دخول البابا فرنسيس المستشفى في روما بسبب التهاب رئوي. وقد غادر المركز الطبي بعد ثلاثة أيام خضع خلالها لعلاج بمضادات حيوية. وأوضح المتحدث باسم الكرسي الرسولي ماتيو بروني قائلا: "بسبب إصابته بحمى، لم يستقبل البابا فرنسيس أي جمهور صباح اليوم" الجمعة، فيما لم يكشف الفاتيكان برنامج البابا الأرجنتيني الذي كان محددا لصباح الجمعة.ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين من دخول البابا فرنسيس المستشفى في روما بسبب التهاب رئوي. وقد غادر المركز الطبي بعد ثلاثة أيام خضع خلالها لعلاج بمضادات حيوية.

والجدير بالذكر أن البابا يستقبل محاوريه من جمعيات ورجال دين ورؤساء دول صباحا في الفاتيكان في جلسات رسمية يلقي خلالها عظات بينما يخصص بعد الظهر للعمل ولقاءاته الخاصة، إذ أنه بالرغم من تقدمه في السن، يحافظ رأس الكنيسة الكاثوليكية على وتيرة ثابتة في مواعيده ويستقبل أحيانًا عشرات المحاورين في الصباح.



وقد تحدث الخميس خصوصا الى راهبات وإلى المؤتمر الأسقفي الإيطالي ومجموعة من الشباب من شبكة "سكولاس أوكورنتس" التعليمية.



في حين ذكر ثاني أكبر مسؤول في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، حسبما نقلت وسائل إعلامية إيطالية، أن "البابا متعب، يوم أمس كان مليئا بالأنشطة ورأى الكثير من الناس، وحصل اجتماع سكولاس أوكورنتس، وأراد أن يحيي كل الناس..بعد مرور فترة، تضعف المقاومة".



ومن المقرر أن يترأس البابا يوم الأحد قداس العنصرة وصلاة "ريجينا كايلي" (افرحي يا ملكة السماء) في الفاتيكان.



ويخضع البابا لمراقبة مستمرة من قبل فريق من مقدمي الرعاية سواء في الفاتيكان أو أثناء رحلاته إلى الخارج.



وهذا إجراء احترازي ضروري لأن لديه تاريخًا طبيًا مثقلا، ففي سن الحادية والعشرين عانى من ذات الجنب - الغشاء المحيط بالرئة - الحاد واستأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى. (روسيا اليوم)