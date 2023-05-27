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إقتصاد

الأرقام تكشف حجم الديون.. من أي دول تستدين أميركا؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:00
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وسط أزمة رفع سقف الدين المشتعلة في أميركا، بين الجمهوريين والديمقراطيين، تعاظمت المخاوف من احتمال تخلف احدى أعظم القوى الاقتصادية في العالم، عن سداد دونها المستحقة في الخامس من حزيران المقبل.

والسؤال البديهي الذي يطرح نفسه في خضم تلك المعمعة، هو: ما هي الدول التي تحتفظ بأكبر قدر من الديون الأميركية؟
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تحتفظ 5 دول بالقدر الأكبر من الدون، تتقدمها الصين واليابان. إذ على مدار العشرين عامًا الماضية، امتلكت اليابان والصين سندات خزانة أميركية أكثر من أي دولة أجنبية أخرى، وفق موقع USFACT للمعلومات.


فبين عامي 2000 و 2022، ارتفعت حصة اليابان من 534 مليار دولار إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار، بينما نمت ملكية الصين من 101 مليار دولار إلى 855 مليار.

علما أنه بين عامي 2004 و 2006 امتلك البلدان ما يقرب من 50٪ من إجمالي ديون الولايات المتحدة المملوكة للأجانب.

لكن تلك النسبة انخفضت لاحقاً مع مرور الوقت، واعتبارًا من عام 2022 سيطرا على ما يقرب من 25٪ من الديون المملوكة للأجانب.
وفي المحصلة باتت الدول الخمس التي تمتلك أكبر قدر من الديون الأميركية اعتبارًا من كانون الثاني 2023 هي: اليابان (1.1 تريليون دولار) والصين (859 مليار دولار). أما المملكة المتحدة فتملك (668 مليار دولار) وبلجيكا (331 مليار دولار) ولوكسمبورغ (318 مليار دولار).


المصدر: العربية نت

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