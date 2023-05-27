إنتهاكات جنسية وإغتصاب.. تقريرٌ يكشف ما يجري في السودان وسط الحرب!

Advertisement

ومنذ اندلاع الحرب الشهر الماضي فر أكثر من 900.000 شخص من بيوتهم وهربوا من القتال، حيث انتقلوا لمناطق أخرى في البلد أو توجهوا نحو الحدود.وأوضح التقرير أن العالقين في مناطق الاشتباكات في السودان عليهم تجنب المقاتلين والمجرمين في الشوارع الذين يسرقون ويروعون المشاة وينهبون المحلات ويداهمون البيوت لسرقة أي شيء له قيمة، وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي والمياه، وغياب كافة الخدمات الأساسية في مناطق الاشتباك.ونبه التقرير إلى أن الأكثر إثارة للقلق، هو مزاعم الانتهاكات الجنسية والاغتصاب، إذ تم تأكيد 10 حالات اغتصاب في العاصمة، ارتكب 7 منها عناصر في الدعم السريع، أما الحالات الثلاث الأخرى فقام بها مجهولون بمناطق يسيطر عليها الدعم السريع.ومنذ 15 نيسان، دخل عبد الفتاح البرهان قائد القوات المسلحة في مواجهة مع محمد حمدان دقلو، حميدتي، قائد الدعم السريع، وحولت العاصمة النائمة الخرطوم إلى ساحة حرب.وبدأ يوم الإثنين تطبيق وقف إطلاق النار وهو السابع منذ بداية الحرب، لكن أصوات القنابل والقصف سمعت في أنحاء من العاصمة رغم التعهد الذي قدمه المتحاربون في السعودية.وتعرضت المناطق السكنية لغارات جوية من الجيش في وقت أخرج فيه مقاتلو الدعم السريع الناس من بيوتهم وحولوها إلى قواعد لهم.