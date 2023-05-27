حركة شحن غير اعتيادية.. هكذا تنقل إيران أسلحتها مباشرة لروسيا

تبدو مياه بحر قزوين هادئة بشكل مخادع لكن هذا الطريق البحري، الذي يوفر مساراً مباشراً بين إيران وروسيا يشهد حركة غير اعتيادية وبشكل متزايد لحركة الشحن، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة المشتبه بها من طهران إلى موسكو.

Advertisement

ومع تعمق التعاون بين البلدين، يتم استخدام طريق بحر قزوين لنقل الطائرات بدون طيار والذخائر وقذائف الهاون التي اشترتها الحكومة الروسية من طهران، لتعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا، وفقاً للخبراء.



فقد أظهرت بيانات التتبع أن السفن في المنطقة أصبحت أكثر تعتيماً، مما يشير إلى نية متزايدة للتغطية على حركة البضائع، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن".





وكشفت بيانات لشركة "Lloyd's List Intelligence" المتخصصة في نشر بيانات الاتجار البحري زيادة حادة قدرها أكثر من 50% في السفن التي تخفي حركتها في بحر قزوين بين آب وأيلول عام 2022، مضيفة أن الزيادة مستمرة خلال العام الجاري أيضا.



بدورها، قالت محللة البيانات ومراسلة الشركة بريدجيت دياكون إن هذه الظاهرة مدفوعة إلى حد كبير بالسفن التي ترفع العلم الروسي، والتي ترفع العلم الإيراني، وعلى وجه الخصوص، سفن الشحن القادرة على حمل الأسلحة.



وأضافت أن معظم عمليات التعتيم على بيانات التتبع لسفن الشحن حصلت بالقرب من ميناءي "أمير آباد" و"أنزلي" في إيران، وكذلك في نهر الفولغا الروسي ومينائها في أستراخان.





وهذه الزيادة جاءت بعد وقت قصير من إعلان الحكومتين الأميركية والأوكرانية أن موسكو حصلت على طائرات مسيرة من طهران الصيف الماضي، وفق "سي إن إن".



كذلك، أوضحت الشبكة أنها تمكنت من خلال استخدام بيانات مأخوذة من شركة تتبع وتحليلات بحرية، من تحديد ثمانية سفن، ست منها روسية واثنتان إيرانيتان، أبدت جميعها سلوكاً مشبوهاً في بحر قزوين.





وأضافت أن واحدة من تلك السفن كانت ناقلة ترفع العلم الروسي شوهدت وهي تغادر ميناء أمير آباد في إيران في أوائل كانون الثاني وتشق طريقها عبر بحر قزوين إلى ميناء أستراخان الروسي.

إلى ذلك، أشارت إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل مما كانت تحمله هذه الناقلة، لكن خبراء أكدوا أن الشحنة كانت مرتبطة على الأرجح بتجارة الأسلحة.